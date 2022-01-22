Maske Kimsen Sen Tavus Kuşu kim Emre Altuğ mu dizi detayı ifşa oldu

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Tavuskuşu oldu. Peki Maske Kimsin Sen tavuskuşu kim Emre Altuğ mu? Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen tavuskuşu Emre Altuğ mu?

Tavuskuşu maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları tavuskuşu maskesinin altında Emre Altuğ olduğunu ifşa etti bile.

Emre Altuğ kimdir:

14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir. Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.

1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi TV filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003'te 2. albümü Sıcak'ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden 3. albümü Dudak Dudağa izledi. 2005 Yılında oynadığı dizinin jenerik müziği ve bir Selami Şahin parçası olan parçayla çıkardığı Sensiz Olmuyor adlı single albümünün bütün gelirlerini Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışladı. Kişiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya sürdü ve bu albümden 3 farklı şarkıya klip çekti.

10 Mayıs 2010 ise Emre Altuğ'dan adlı Maxi Single albümünü çıkarmıştır, 2010 yılında ''Çifte Kavrulmuş'' ve ''Sev Diyemem'' şarkılarını yayınlamıştır. Ayrıca bu şarkılarıda içine ekleyerek 7 Haziran 2011'de ''Zil'' isminde bir EP albümü çıkarmıştır. Albüm toplam 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2012 yazında Cem Karaca'nın ''Resimdeki Gözyaşları'' adlı şarkısını seslendirmiştir. 2013 yılında ise ''Hangimiz Tertemiz'' isimli bir single yayınlamıştır. Şarkının üç versiyonu piyasaya sürülmüş ve bir şarkıda Pit10 kendisine eşlik etmiştir. Şarkının kapağı için yaptırdığı sırt dövmesi magazin gündemini epey meşgul etmiştir. 7 Ocak 2016'da Polat Yağcı'nın prodüksyon şirketi olan Poll Production'a geçmiş ve ''Çıta'' isminde bir single yayınlamıştır. Ayrıca bu şarkıyla birlikte ''Dokunduğun Gibi'', ''Çok Ayıp'' şarkılarıda yayınlamıştır. Bu albümden ''Dokunduğun Gibi'' şarkısını kliplendirmiştir. Bu klipte kendisine Tuğba Melis Türk eşlik etmiştir. Bu şarkının boşandığı eşi Çağla Şıkel için yazıldığı iddia edilmiş ancak Emre Altuğ tarafından onaylanmamıştır.2017 yılında Yıldırım Gürses şarkılarının seslendirilmiş, ''Yıldırım Gürses Şarkıları'' isimli bir albüm piyasaya sürmüştür. Bu albümden ''Kırık Kalp'' şarkısı kliplendirilmiştir.