Türkiye 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 417 bin 161 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 140 milyon 665 bin 664'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 89 bin 926 oldu.

Hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım.'' ifadelerini kullandı.

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