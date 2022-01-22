Maske Kimsin Sen Ayna kim maskenin altındaki Biran Damla Yılmaz mı?

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Ayna oldu. Peki Maske Kimsin Sen Ayna kim Biran Damla Yılmaz mı? Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Ayna Biran Damla Yılmaz mı?

Ayna maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları ayna maskesinin altında Biran Damla Yılmaz olduğunu ifşa etti bile.

Biran Damla Yılmaz kimdir: Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

Biran Damla Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Ceylan Haksever) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 Aşk (Mizgin) (Sinema Filmi)

2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Nesrin) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Yasak (Esma) (TV Dizisi)