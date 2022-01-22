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Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’un konuğu oldu. Düşük tempoda başlayan maçta tempo ilerleyen dakikalarda bir hayli arttı.

Maçın 18. Dakikasında sahneye çıkan Miha Zajc, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler devre arasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

Sivasspor golü firkikten buldu
İkinci yarıya etkili başlayan ekip Sivasspor’du. Anadolu ekibi Fenerbahçe karşısında tehlikeli pozisyonlar üretti.

Sivasspor ataklarının karşılığını 74. dakikada aldı. Bu dakikada topun başına geçen Henrique nefis bir frikik golüyle takımına beraberliği getiren golü attı. Mücadelede başka gol olmadı ve iki takım da 1-1’lik beraberliğe razı oldu.

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