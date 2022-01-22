Maske Kimsin Sen Ejderha kim Cemal Hünal mi ipuçları doğru çıktı

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Ejderha oldu. Peki Maske Kimsin Sen ejderha kim Cemal Hünal mı? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Ejderha Cemal Hünal mı?

Ejderha maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları ejderha maskesinin altında Cemal Hünal olduğunu ifşa etti bile.

Cemal Hünal kimdir: Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Nişantaşı'nda "Zazie" adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

Daha önce Los Angeles'ta evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış..

Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.