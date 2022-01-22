Maske Kimsin Sen unicorn kim Doğa Rutkay mı ipuçları ele verdi

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de unicorn oldu. Peki Maske Kimsin Sen Unicorn kim Doğa Rutkay mı? Doğa Rutkay kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Unicorn Doğa Rutkay mı?

Unicorn maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları unicorn maskesinin altında Doğa Rutkay olduğunu ifşa etti bile.

Doğa Rutkay kimdir: Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Özel tiyatrolarda "27 numara", "Terk", Averaj Takımı gibi oyunlarda oynadı.



1998 yılında Çiçeği Büyütmek filmi ile oyunculuğa başlayan Doğa Rutkay, daha sonra 1999 yılında Çağan Irmak'ın Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde rol aldı. 2001 yılında başrollerinde Emel Sayın ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Aşkım Aşkım adlı dizide Layla rolü ile tanınan Doğa Rutkay, ardından Halil Ergün ve Oya Aydoğan'ın oynadığı Pembe Patikler dizisinde Zeliş karakterini canlandırdı.

2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini canlandırdı. Çetin Tekindor

Doğa Rutkay, "Card Finans" reklamında rol almıştır. 2005 yılında Kanaltürk adlı televizyon kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli söyleşi programı sundu.

Doğa Rutkay, 3 Eylül 2014 tarihinde televizyoncu Kerimcan Kamal'la evlendi.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Çağlar Çorumlu, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte oynadı.