Sivasspor Fenerbahçe maçı önemli anları

Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1'lik skorla berabere kaldı. Sarı-Lacivertli ekibin golünü Miha Zajc, Sivasspor'un golünü ise Pedro Henrique attı.

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Fenerbahçe , Süper Lig 'in 23. haftasında Sivasspor 'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-Lacivertli ekibin golünü 18. dakikada Miha Zajc, Sivasspor'un golünü ise 74'te Pedro Henrique attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmada ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Bu sürede iki takımın da net bir gol pozisyonu yok.

SARI KART | Sivassporlu Koray Altınay, Crespo'ya yaptığı faul sonrası 15. dakikada sarı kart gördü.

SAKATLIK | Sivasspor'da sakatlık geçiren Erdoğan Yeşilyurt oyuna devam edemedi ve 16. dakikada kenara geldi. Yerine giren oyuncu Olarenwaju Kayode...

GOL | Fenerbahçe, ilk şut denemesinde golü buldu, Miha Zajc'ın attığı golle 18. dakikada öne geçti: 1-0. Çıkılan hızlı hücumda Valencia topu sol kanattan getirdi. Valencia'nın yerden ön direğe çıkarttığı topta Zajc net bir vuruşla ağları buldu.

SARI KART | Serdar Aziz, 34. dakikada Pedro Henrique'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

SAKATLIK | Sivasspor'un ardından bir zorunlu değişiklik de Fenerbahçe'den... Sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi ve yerine 42. dakikada Tisserand girdi.

İLK YARI SONUCU | Konuk ekip Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

SAKATLIK | Fenerbahçe'de bir sakatlık daha... Çek futbolcu Filip Novak sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine 55. dakikada Pelkas girdi. Sol beke ise Osayi-Samuel geçti.

GOL | 2. yarıda eşitlik golü için bastıran ev sahibi Sivasspor, aradığı golü 74'te attı. Brezilyalı yıldız Pedro Henrique'nin muhteşem frikiğiyle skora eşitlik geldi: 1-1.

MAÇ SONUCU | Sivas'ta kazanan çıkmadı, Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1'lik skorla berabere kaldı.