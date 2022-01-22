Bakan Nureddin Nebati yeni modeli anlatmak için buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı başladı. Bakan Nebati'nin katılımcılarla ​Türkiye Ekonomi Modeli ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor

Bakan Nebati'nin 60’a yakın ekonomist ve akademisyene Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraz önce başladı.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.