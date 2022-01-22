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'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in olay altın tahmini! Tarih verip "1000 lirayı aşacak" dedi

'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in olay altın tahmini! Tarih verip "1000 lirayı aşacak" dedi

"10 milyar doları şakkadanak satarım" sözleriyle akıllara kazınan Ekonomist Necmettin Batırel, altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. "Altıncıların şu an beklemeleri lazım" diyen Batırel, "Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir." deyip tarih verdi.

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Doların 3.5 irayı aştığı dönemde “Merkez Bankası’nın yerinde olsam şak diye dolarları satarım” sözleri nedeniyle tüm Türkiye’nin tanıdığı Necmettin Batırel bu kez altın tahmininde bulundu. ABD Merkez Bankası’nın (FED) 26 Ocak’ta faizleri artıracağını belirten Batırel, "İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir” dedi. İşte Batırel'in BBN Türk kanalında yaptığı altın tahminleri:

- ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar.

- Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin.

- Amerika tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım.

- Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler.

'Şakkadanak' sözleriyle hafızalara kazındı
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