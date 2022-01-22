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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.

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Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" dedi. AK Parti kanadından ve sosyal medyadan sert tepkiler yükselen Sedef Kabaş, gece evinde gözaltına alınmıştı. 

Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.  Sedef emniyetteki işlemlerinin ardan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

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