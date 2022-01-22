BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı

Ahmet Davutoğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tartışmaya dahil olduğu Sezen Aksu tartışması için sanatçıya açıklama yapması çağrısında bulundu.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın camide, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili olarak kullandığı "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerini eleştirdi. 

Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından 'dil kopartmak' ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır" ifadesini kullandı. 

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Kur’an sureleri ile dalga geçenleri büyükelçi atayıp, Şeytan Ayetleri’ni basmaya kalkanlarla siyasi ortaklık yapıp sonra da dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak da dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değildir.

Herkesin birbirinin inanç ve düşüncesine saygı göstermesi toplumsal barışın teminatıdır. Sayın Sezen Aksu’nun bu bağlamda yapacağı bir açıklamanın toplumsal vicdanı rahatlatacağına ve istismarları engelleyeceğine inanıyorum."

İlgili Haberler
İsmail Saymaz'dan 'ulema' gibi Sezen Aksu fetvası: Eleştirenler İslam'ı bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu eleştirisi: Uzanan dilleri koparmak görevimiz
ÖNCEKİ HABERLER
Nagehan Alçı koronavirüse yakalandı çağrı yaptı: Artık karantina kalksın
Nagehan Alçı koronavirüse yakalandı çağrı yaptı: Artık karantina kalksın
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Beklentileri karşılayamayan Netflix'ten sert düşüş! Son 5 yılın en düşük seviyesi...
Beklentileri karşılayamayan Netflix'ten sert düşüş! Son 5 yılın en düşük seviyesi...
Hızlı test ile Covid ile mevsimsel grip evde ayırt edilecek
Hızlı test ile Covid ile mevsimsel grip evde ayırt edilecek
Evlat nöbetindeki anne 'daha dayanacak gücüm yok' deyip oğluna seslendi!
Evlat nöbetindeki anne 'daha dayanacak gücüm yok' deyip oğluna seslendi!
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
İran doğal gaz vanasını açmadı! 72 saatlik elektrik kesintileri başlıyor
MSB duyurdu Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Vaka sayıları 300-400 bini bulabilir!
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Vaka sayıları 300-400 bini bulabilir!
Ali Babacan: 9 ayda bunu başaran başka parti olmadı
Ali Babacan: 9 ayda bunu başaran başka parti olmadı