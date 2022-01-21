Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu eleştirisi: Uzanan dilleri koparmak görevimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şarkısında Hazreti Havva ve Hazreti Adem hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı olan sanatçı Sezen Aksu için eleştiri geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkısındaki sözlerle ilgili konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."