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Burdur'da Cuma namazında camiye giren kadın 'Burada dünya kadar emekli var ve biz açız' diye bağırdı

BURDUR'da bugün Cuma namazında ilginç. bir protesto eylemi yaşandı. Cuma Namazı sırasında Burdur Ulu Camiye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı

Burdur'da Cuma namazı vakti dikkat çeken ve akıllarda soru işaretleri bırakan bir protesto eylemi yaşandı. Cuma Namazı sırasında Burdur Ulu Camiye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı.

Vaazın camiler arası merkezi sistem olmasından dolayı kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu. Vaizin 'cemaati durun, bir şey yapmayın' diye uyardığı duyulurken, bir süre sonra vaazına devam ettiği görüldü. 

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