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Yalova'da randevu alamayınca doktorun odasına girip saldırdı! Kabus dolu anlar kamerada

YALOVA Devlet Hastanesi'nde randevu alamadığı için görevi başındaki doktora saldıran hasta ve yakınının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı ve hastanedeki panik anları anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında, randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, dahiliye uzmanı doktor Şevki Melikoğlu’nun odasına aniden girdi. Doktoru darp eden şüpheliler, hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından polise teslim edildi.

Saldırı anları, hastanedeki panik ve güvenlik görevlisinin saldırganları durdurup hastaneden çıkararak ekiplere teslim ettiği o anlar, hastanedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Saldırganların Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, doktor Şevki Melikoğlu tedavisinin ardından emniyete giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

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