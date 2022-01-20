BIST 2.004
DOLAR 13,38
EURO 15,18
ALTIN 792,39
MAGAZİN

Müge Anlı kızı Kezban'ı arıyordu! Kezban'ın annesi katil çıktı babasının anlattıkları olay

ATV Müge Anlı canlı yayınında kızı Kezban Nur Kuşbaba'yı arayan ayakkabı boyacısı babanın ifadeleri herkesi şoke etti! Kezban'ın annesinin katil olduğu ortaya çıktı.

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün akıllara durgunluk veren bir olay ekranlara getirildi! 16 Ocak'tan bu yana Çatalaca'da yaşayan 15 yaşındaki kızı Kezban Nur Kuşbaba'yı arayana ayakkabı boyacısı baba Nevzat Kuşbaba'nın anlattıkları sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı. 

'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın'

Kezban'ın ilk evliliğinden dünyaya geldiğini anlatan babanın, Kezban'ın annesinin 'eski kocasını sevgilisiyle bir olup öldürmek' suçundan 6 yıl hapiste yattığını duyan  'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın' diye isyan eden Müge Anlı, erkeklere hitaben yaptığı konuşmada, 'Bir kadın bulduğunuzda hemen atlamayın, bir araştırın' diye mesaj verdi.

Konu Kezban iken annenin hikayesi programa bomba gibi düştü

Kezban'ın annesinin, imam nikahlı eşi Adnan Tekin'i, 19 yaşında iken, kocasının çocukluk arkadaşı Cengiz Özkan ile bir olup öldürmekten 6 yıl hapis cezası aldığı ve Nevzat Kuşbaba'nın da kızının annesi Ezine ile, ablası vasıtasıyla tanıştığı detayları Müge Anlı'nın dikkatini çekti. Nevzat Kuşbaba, ablasının eski eşi ile beraber hapis yattığını ve o vasıta ile tanıştırıldığını aktardı.

Anne Ezine Çelik çifte cinayete karışıp idam cezası almış!

Müge Anlı bu detayların ardından, Ezine Çelik'in aynı zamanda imam nikahlı eşinin evine sıygun amaçlı getirdikleri Mustafa Demir'i de öldürerek çifte cinayete karıştığını, 2001'de idam cezası aldıklarını ve sornasında af ile 6 senede hapisten çıktıklarına dair detayları notlarında okuyup fark edince tepki vermekten kendini alıkoyamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya Darende’de araçlar karda kayboldu! İnanılmaz görüntüler
Malatya Darende’de araçlar karda kayboldu! İnanılmaz görüntüler
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil kaçtı
İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil kaçtı
Seda Sayan'ın ikizi Instagram'da çıktı! Kadırgalı'dan fenomen Mia'ya 'kardeşim' çağrısı
Seda Sayan'ın ikizi Instagram'da çıktı! Kadırgalı'dan fenomen Mia'ya 'kardeşim' çağrısı
Pakistan'da çarşıda bombalı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
Pakistan'da çarşıda bombalı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
KANAL D Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı Cana'dan Nalan ve Sedat'a şok! Evi bastı
KANAL D Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı Cana'dan Nalan ve Sedat'a şok! Evi bastı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Sömestirde vaka sayıları pik yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Sömestirde vaka sayıları pik yapacak
Sakarya'da çaldıkları paralarla eğlenip, içki ile ellerini yıkadılar! Olay görüntüler...
Sakarya'da çaldıkları paralarla eğlenip, içki ile ellerini yıkadılar! Olay görüntüler...
Basın toplantısında soru alınmayınca gazeteciler salonu terk etti! Macron ve Metsola'ya tepki yağdı
Basın toplantısında soru alınmayınca gazeteciler salonu terk etti! Macron ve Metsola'ya tepki yağdı
Kars'ta sokakta yürürken köpekler saldırdı! Küçük çocuk cesareti sayesinde kurtuldu
Kars'ta sokakta yürürken köpekler saldırdı! Küçük çocuk cesareti sayesinde kurtuldu