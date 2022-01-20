Müge Anlı kızı Kezban'ı arıyordu! Kezban'ın annesi katil çıktı babasının anlattıkları olay

ATV Müge Anlı canlı yayınında kızı Kezban Nur Kuşbaba'yı arayan ayakkabı boyacısı babanın ifadeleri herkesi şoke etti! Kezban'ın annesinin katil olduğu ortaya çıktı.

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün akıllara durgunluk veren bir olay ekranlara getirildi! 16 Ocak'tan bu yana Çatalaca'da yaşayan 15 yaşındaki kızı Kezban Nur Kuşbaba'yı arayana ayakkabı boyacısı baba Nevzat Kuşbaba'nın anlattıkları sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın'

Kezban'ın ilk evliliğinden dünyaya geldiğini anlatan babanın, Kezban'ın annesinin 'eski kocasını sevgilisiyle bir olup öldürmek' suçundan 6 yıl hapiste yattığını duyan 'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın' diye isyan eden Müge Anlı, erkeklere hitaben yaptığı konuşmada, 'Bir kadın bulduğunuzda hemen atlamayın, bir araştırın' diye mesaj verdi.



Konu Kezban iken annenin hikayesi programa bomba gibi düştü



Kezban'ın annesinin, imam nikahlı eşi Adnan Tekin'i, 19 yaşında iken, kocasının çocukluk arkadaşı Cengiz Özkan ile bir olup öldürmekten 6 yıl hapis cezası aldığı ve Nevzat Kuşbaba'nın da kızının annesi Ezine ile, ablası vasıtasıyla tanıştığı detayları Müge Anlı'nın dikkatini çekti. Nevzat Kuşbaba, ablasının eski eşi ile beraber hapis yattığını ve o vasıta ile tanıştırıldığını aktardı.

Anne Ezine Çelik çifte cinayete karışıp idam cezası almış!



Müge Anlı bu detayların ardından, Ezine Çelik'in aynı zamanda imam nikahlı eşinin evine sıygun amaçlı getirdikleri Mustafa Demir'i de öldürerek çifte cinayete karıştığını, 2001'de idam cezası aldıklarını ve sornasında af ile 6 senede hapisten çıktıklarına dair detayları notlarında okuyup fark edince tepki vermekten kendini alıkoyamadı.