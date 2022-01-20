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MEDYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, 'HDP-PKK ilişkisi yoktur' diyemedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuk olduğu programda HDP ile terör örgütü arasında ilişki olup olmadığı sorusuna net cevap veremedi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP ile ilgili soruya kaçamak cevap verdi.

Salıcı; HDP'nin terör örgütüyle ilişkisi olduğunu değerlendiriyor musunuz? sorusuna hayır veya evet cevabını vermek yerine, bu konuya yargının karar vereceğini söyleyerek durumu geçiştirdi.

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