KANAL D Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı Cana'dan Nalan ve Sedat'a şok! Evi bastı

KANAL D Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam 20.00'de izleyicisinin karşısına çıkacak. 2 haftadır yayınlanmayan Camdaki Kız'ın 27. bölüm fragmanında Cana'nın, Koroğlu malikesini basması Nalan ve Sedat'ta şok etkisi yaratıyor!

KANAL D'nin Perşembe akşamları reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız 2 haftalık 'sağlık molası'nın ardından bu akşam izleyiciyle buluşacak. Camdaki Kız dizisinin başrolü Burcu Biricik'in koronavirüse yakalanması nedeniyle verilen mecburi ara sonrası 27. bölümüyle yeniden ekranlara gelecek olan dizide seyirciyi şoke edecek detaylar fragmanda ortaya çıktı!

Son yılların en başarılı projesi Camdaki Kız iki haftalık aradan sonra yine çok iddialı geliyor. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Camdaki Kız dizisinde, Sedat ve Melisa’nın birlikte olduğu videoyu izleyen Nalan için artık hiç bir şey eskisi gibi olamayacak.





Camdaki Kız dizisinde yer yerinden oynayacak! Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolünde yer aldığı Kanal D’nin sevilen dizisinde dengeler değişiyor.

Merakla beklenen Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı yayınlandı.

Cana'nın, Koroğlu malikesine baskını fragmana damga vururken Nalan'ın Sedat'a söylediği sözler dikkat çekti.



Camdaki Kız Nalan'ın tavırları izleyiciyi çıldırtıyordu! Bu hafta Nalan gözünü açtı

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın etrafında dönen olayları çözememesi uzun süredir eleştiri alıyordu. Ancak görünen o ki Nalan artık susup oturmayacak, ayağa kalkacak ve hakkını arayacak, sorumlulardan hesap soracak.

"Yalanın batsın" sözleri yeni bir dönemin başlayacağının habercisi

Yeni bölümde büyük bir kırılmaya neden olan görüntüleri izledikten sonra Sedat'la yüzleşen Nalan'ın "Ben sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Babasının gücünün arkasına yaslanmış, herkesi parmağında oynatabileceğini sanan zavallı bir çocuk! Ya ben senin kadar seri, senin kadar yaratıcı bir insanla tanışmadım. Yalanın batsın" sözleri yeni bir dönemin başlayacağının habercisi.

Cavit eniştenin korkunç yüzü

Öte yandan Sedat, şirkette olan ortaklığı zora giren Cavit eniştenin korkunç yüzüyle tanışacaktır. "Babanla birlikte seni de yakacağım" sözleri tüm ailenin zorlu bir sürece girdiğini gösteriyor.

Her zamanki gibi evinde Sedat'la birlikte olan Cana bu kez kocası tarafından yakalanıyor. Cana ve Sedat yakalanınca artık Cana dayanamaz ve Rafet’in karşısına çıkar. Sedat ve Nalan ise oldukça şaşkındır.Öte yandan Sedat'ın korkulu rüyası Feride ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride’nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zor.









Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ikilisinin başarılı performansları, Nur Sürer ve Tamer Levent gibi usta isimlerin de katkısıyla Camdaki Kız'a her hafta reyting zirvesinde yer açıyor.



