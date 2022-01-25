Bakan Dönmez 'Avrupa'da benzini en ucuz kullanan ülkeyiz' dedi FETÖ'cü Hakan Şükür cevap verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Avrupa'da, pompaya yansıyan fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkeyiz" açıklamasına cevap veren FETÖ firarisi Hakan Şükür, asgari ücrette Hollanda ile Türkiye'yi karşılaştırdı.

Son dönemde tartışmalara neden olan akaryakıt ve elektrik zamlarına ilişkin Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, "Avrupa'da, pompaya yansıyan fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkeyiz" dedi.

Dönmez, Avrupa'daki 1,5 euro civarında olan benzinin fiyatını, TL'ye çevirerek benzinin Avrupa'da Türkiye'dekinden daha pahalı olduğunu söyledi.



"Bizim iki katı fiyatımıza satılıyor"

Bütün ülkelerin petrolü aynı fiyata aldığını belirten Dönmez, pompaya yansıyan fiyatta vergilerin etkili olduğunu dile getirerek "Avrupa'daki benzin fiyatlarına baktığımızda.. Türkiye'de 14 lira civarında.. Avrupa'da 1,5 euro gibi bir fiyat görüyoruz. Hollanda, Norveç, Almanya gibi ülkelerde.. Türk Lirası bazında 26 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Neredeyse bizim iki katı fiyatımıza satılıyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür'den yanıt

Dönmez'in açıklamalarına sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Bunlardan birisi de FETÖ'den aranan ve ABD'de yaşayan Hakan Şükür oldu. Şükür, Twitter hesabından paylaşımda bulundu:

Çok sayıda kullanıcı alım gücüne değinerek Türkiye'de benzin alımının Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu söylediler.

Almanya'da 1056 litre benzin alıyor Türkiye'de 303 litre

Bir kullanıcı "Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de (benzin) 14 TL... Avrupa'da 1,5 Euro... TL bazında 26 lira... Neredeyse iki katı fiyatımız." Hesaplayalım: Asgari ücret Bizde 4.253.40 TL. 303,81 Lt. benzin alınıyor. Almanya'da 1.584 Euro. 1056 Lt. benzin alınıyor. Hesap bilmesek..." diye yazdı.