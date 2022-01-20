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Hull City'yi alan Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki yeni ismi ortaya çıktı! Herkes öyle sesleniyor!

İNGİLTERE takımı Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 'yeni lakabı' ortaya çıktı! Artık Acun Ilıcalı'ya yeni ismiyle sesleniyorlar...

 Survivor adasının bulunduğu Dominik’ten İngiltere’ye uçan Acun Ilıcalı, dün gece kulübün patronu olarak izlediği ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı. Hull City, Acun Ilıcalı’nın İngiltere Futbol yönetimi tarafından resmen Hull City kulübünün sahibi ilan edilmesinden sonraki ilk maçta, rakibi Blackburn Rovers’ı 2-0 yenmeyi başardı. Böylece Acun Ilıcalı’ya galibiyetle “Hoşgeldin”diyen futbolcular 6 maç sonra kazanmış oldu. Öte yandan İngiltere'de Acun Ilıcalı artık yeni lakabıyla biliniyor. Acun Ilıcalı ile İngiliz televizyoncu Simon Cowell'in ismini yan yana getiren İngilizler, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell' diye sesleniyor.



Hull City, Acun Ilıcalı’nın İngiltere Futbol yönetimi tarafından resmen Hull City kulübünün sahibi ilan edilmesinden sonraki ilk maçta, rakibi Blackburn Rovers’ı 2-0 yenmeyi başardı.

Hull City bu maç öncesi, 24 takımın mücadele ettiği ve Premier Lig’in bir altında olan İngiltere Championship’te 25 maç sonunda 23 puanla 19. sırada yer alıyordu.

“Bu benim rüyamdı, çok mutluyum”

Acun Ilıcalı, dün gece maçı izlemek için stadyuma geldiğinde, İngiliz gazetecilerin sorularını, “Bu benim rüyamdı, çok mutluyum” diyerek yanıtladı.

6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı, Hull City’nin sahibi Allam ailesiyle 24 milyon euro (Yaklaşık 366 milyon lira) karşılığında anlaştı. Kulübü resmi olarak satın aldı.

 İngilizler, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell' diye sesleniyor

Öte yandan, Acun Ilıcalı, İngilizlerle kısa sürede kaynaşmasının karşılığını da aldı. Buna göre ülkede sevdikleri isimlere lakap takmalarıyla bilinen İngilizler, Acun Ilıcalı'ya nasıl sesleneceklerini de şimdiden belirledi.

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