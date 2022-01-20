'O sözleri sana yediririm' çıkışı canlı yayını karıştırdı! Nedim Şener Şaban Sevinç birbirine girdi

Gazeteciler Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında başlayan İmralı polemiği, canlı yayında gerginliğe neden oldu. Sevinç'in ismini vermek istemeyen bir AK Partili yetkilinin, İmralı ile iş birliği yapıldığı yönünde demeç verdiğini söylemesine, Nedim Şener karşı çıkınca yayında gerginlik yaşandı.

Haber Global ekranlarında gazetecilerin politika konusunda görüşlerini belirttikleri programda, Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında kaynak tartışması yaşandı. Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye karşılık verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son grup toplantısında, terör örgütü elebaşı ile eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki güç mücadelesine atıf yapmıştı. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Nedim Şener ve meslektaşı Şaban Sevinç, canlı yayında değerlendirdi.



İsimsiz AK Partilinin açıklamaları

Sevinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Öcalan üzerinden Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını ve ismi verilmeyen bir AK Partilinin Alman medya kuruluşu DW'ye yaptığı açıklamalar üzerinden iktidarın İmralı ile iş birliği yaptığını öne sürdü.



"Bu operasyonel gazetecilik"

Şener ile birlikte diğer konuklar Sevinç'in iddialarını gülünç buldu. PKK ile kimin iş birliği yaptığının açık olduğunu vurgulayan Şener, isimsiz bir haberin kaynak alınamayacağını DW'nin geçmişte iktidar aleyhine yaptığı haberler üzerinden örnekleyerek, "Bu operasyonel gazetecilik" dedi.



"O sözleri sana yediririm, haddini aşma"

Bu sözlere tepki gösteren Sevinç, Şener'in gazetecilik bilmediğini öne sürünce stüdyo karıştı. Sevinç, "Nedim Şener haber nasıl yazılır? Kaynağı belirtilmeyen haber nasıl yazılır?" diye sorunca Şener, "Böyle bir haber yazılmaz" dedi. Sevinç, inatla haberin yazılacağını vurgulayınca Şener, "Ben de CHP'li bir kaynak diye yazarım o zaman" ifadelerini kullandı. Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine kızan Şener, "O sözleri sana yediririm. Haddini aşma" diye konuştu.