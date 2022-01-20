Demet Akalın Okan Kurt ve Hira TikTok dansı sosyal medyada viral oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt kızları Hira ile TikTok dansı yaptı video sosyal medyada viral oldu!

Demet Akalın bir süre önce boşandığı ve ardından yeniden barıştığı hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızları Hira ile dans etti, TikTok yıkıldı!



TikTok sosyal medya platformunu kızları Hira ile sıklıkla kullanan Demet Akalın ve Okan Kurt, bu kez da ailece yaptıkları kıvrak dans ile sosyal medyada viral oldu.





Demet Akalın ve Okan Kurt'un ünlü dostları ve takipçileri videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Hira'nın TikTok'a ne kadar düşkün olduğunu bilen ebeveynleri Demet akalın ve Okan Kurt, kızları ile sık sık eğlenceli videolar çekip paylaşmasıyla dikkat çekiyor.