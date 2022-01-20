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İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil kaçtı

İSTANBUL Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen 20 suçtan sabıkalı Rahmi Uygun, merkezde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla başından vurdu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis kaçan katili arıyor...

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), hemşire Ömür Erez'le (33) tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor. Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüpheli R.U. adlı şahsın silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E., kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hemşirenin katili Rahmi Uygun'un (39), 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, polis kaçan katili arıyor...

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