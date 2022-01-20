Seda Sayan'ın ikizi Instagram'da çıktı! Kadırgalı'dan fenomen Mia'ya 'kardeşim' çağrısı

Seda Sayan'a ikizi kadar benzeyen fenomen Mia isimli kadın sosyal medyayı salladı. Kadırgalı Aysel estetikli ikizi hakkında Kardeşlerimi bulun bana

Seda Sayan, kendisine ikizi kadar benzeyen sosyal medya ünlüsü Mia hakkında konuştu. Kadırgalı Aysel olarak bilinen Seda Sayan, "Baktığımda ‘Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum. Kardeşlerimi bulun bana!" diye seslendi. Seda Sayan'ın bu videosu sosyal medyada viral oldu, kullanıcılar 'Seda Sayan yıllar evvel kaybettiği ikiz kardeşini buldu' diye esprili yorumlar yaptı.





Sosyal medyadada 'Mia' ismiyle fenomen olan kadın viral oldu ve görüntüleri Seda Sayan'a kadar ulaştı. Mia'nın kendisine kardeşlerinden daha çok benzediğini gören Seda Sayan şaşkınlığını Instagram hesabından paylaştığı video ile takipçilerine aktardı.

Seda Sayan: Baktığımda 'ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum

Seda Sayan'a neredeyse ikizi kadar benzeyen sosyal medya fenomeni Mia'nın fotoğrafı 2. Sayfa'da paylaşılınca, şaşırtan benzerliğe Seda Sayan'dan cevap geldi. Programın sunucularına bir video ile yanıt veren Seda Sayan, 'Sosyal medya artık o kadar çok benzerlerim oldu ki ‘baktığımda ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum. Sonra bir bakıyorum ki ben değilim! Olsun, kızmıyorum. Bütün kardeşlerimi bulun bana! Bunlar benim kardeşlerim…' şeklinde konuştu.