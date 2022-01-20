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Malatya Darende’de araçlar karda kayboldu! İnanılmaz görüntüler

İhlas Haber Ajansı

MALATYA Darende'de hayat neredeyse durdu. İlçede kalınlığı 60 santimi geçen karda araçlar kayboldu. Belediye ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ile 60 santimetreyi geçen kar kalınlığı hayatı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı Zaviye Mahallesi’nde bulunan 3’üncü etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yoğun kar yağışı sonrası park halindeki araçlar karda neredeyse tamamen kayboldu.

Araç sürücüleri kar altında kalan otomobillerini çıkarmak için belediye yetkililerinden yardım bekliyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği ilçede belediye ve karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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