Çukur'un 'Timsah'ı cinsiyet değiştirdi 'travesti oldum' diyen Ahmet Melih Yılmaz kimdir nereli?

Çukur'un Timsah karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyurdu. Ahmet Melih Yılmaz 'travestiyim diye ayol demem' dedi.

Çukur dizisinde ‘Timsah’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdiğini duyurarak trans birey olduğunu ilan etti. Sosyal medyada gündem olan Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok hesabından yayınladığı videoda “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklaması dikkat çekti.

Çukur’da psikopat ve ağır abi rolünün hakkını veren Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyada trans birey olduğunu artık saklamıyor.





Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren, ardından Cam Tavanlar'da Şinasi rolüyle ekranda olan ve pek çok tiyatro oyununda yer alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladı.

Ahmet Melih Yılmaz, TikTok’ta çektiği videolarla değişimini gözler önüne serdi.

“Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim"

Ankara Kuğulu Park'ta çektiği videoda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ahmet Melih Yılmaz, “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dediği videosuyla sosyal medyada viral oldu.