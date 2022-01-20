BIST 2.014
DOLAR 13,35
EURO 15,12
ALTIN 789,46
MAGAZİN

Çukur'un 'Timsah'ı cinsiyet değiştirdi 'travesti oldum' diyen Ahmet Melih Yılmaz kimdir nereli?

Çukur'un Timsah karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyurdu. Ahmet Melih Yılmaz 'travestiyim diye ayol demem' dedi.

Çukur dizisinde ‘Timsah’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdiğini duyurarak trans birey olduğunu ilan etti. Sosyal medyada gündem olan Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok hesabından yayınladığı videoda “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklaması dikkat çekti. 

Çukur’da psikopat ve ağır abi rolünün hakkını veren Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyada trans birey olduğunu artık saklamıyor. 



Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren, ardından Cam Tavanlar'da Şinasi rolüyle ekranda olan ve pek çok tiyatro oyununda yer alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladı.

Ahmet Melih Yılmaz, TikTok’ta çektiği videolarla değişimini gözler önüne serdi. 

“Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim"

Ankara Kuğulu Park'ta çektiği videoda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ahmet Melih Yılmaz, “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dediği videosuyla sosyal medyada viral oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, 'HDP-PKK ilişkisi yoktur' diyemedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, 'HDP-PKK ilişkisi yoktur' diyemedi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Aile sağlığı merkezindeki hemşire cinayeti kamerada
Aile sağlığı merkezindeki hemşire cinayeti kamerada
Malatya'da yarı çıplak halde eksi 6 derecede kar altında türkü söyledi! Görenler şaştı kaldı
Malatya'da yarı çıplak halde eksi 6 derecede kar altında türkü söyledi! Görenler şaştı kaldı
Müge Anlı kızı Kezban'ı arıyordu! Kezban'ın annesi katil çıktı babasının anlattıkları olay
Müge Anlı kızı Kezban'ı arıyordu! Kezban'ın annesi katil çıktı babasının anlattıkları olay
İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil kaçtı
İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireyi başından vurup öldürdü! Suç makinası katil kaçtı
Giresun'da hastanede skandal! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
Giresun'da hastanede skandal! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
Seda Sayan'ın ikizi Instagram'da çıktı! Kadırgalı'dan fenomen Mia'ya 'kardeşim' çağrısı
Seda Sayan'ın ikizi Instagram'da çıktı! Kadırgalı'dan fenomen Mia'ya 'kardeşim' çağrısı
Pakistan'da çarşıda bombalı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
Pakistan'da çarşıda bombalı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
Zamlı elektrik faturası vatandaşı böyle delirtti!
Zamlı elektrik faturası vatandaşı böyle delirtti!