Güldür Güldür'ün 'elektrik faturası' skeci son zamlardan sonra viral oldu

Güldür Güldür programında uzun zaman önce ekranlara getirilen 'elektrik faturası' skecine ait kısa video, elektrik zammından sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Güldür Güldür'de geçmiş aylarda 'elektrik faturaları'na yönelik skeç Tiwtter'da yeniden viral oldu. Kabarık gelen faturaya karşılık 'Bu ay ödemesem olur mu' diyen bir vatandaşın temsil edildiği skeç, 2022'nin ilk günü ilan edilen zamlarla beraber katlanan elektrik faturalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

Güldür Güldür skecinde, oyuncunun 'Bu ayki faturamla çocuğumun okul parasını ödüyorum' dediği sahne ön plana çıkarken, elektrik faturalarında eskiye kıyasla 2 katlık bir artış gören vatandaşlar art arda faturalarının fotoğrafını paylaşarak yeni bir akım yarattı.