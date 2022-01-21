İstanbul'da bisikletli tacizci kabusu! Çocuklara musallat olan sapık yakalandı

İSTANBUL'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde kız çocuklarını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki mağdur kız çocuğunun tacize uğradığı şikayeti üzerine yaptığı çalışmada, 60 iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yürürken bisikleti elinde götüren şüphelinin, Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokak ve caddelerde uzun süre izlediği, bisikletin direksiyonunu önlerine kırdığı çocuklarla konuşmaya çalıştığı ve taciz ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mecit G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Şüpheli, ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Metro istasyonunun yerini soran kıza arkadaşlık teklifi ettiğini savunan zanlı, kızın reddetmesi üzerine ayrıldığını öne sürdü.

"Bir kere şeytana uydum"

İfade veren Mecit G, "Ben kimseye metro istasyonunun nerede olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Ben ifadesi okunan kız çocuğuna yeni evlendim, kadınları görünce mutlu oluyorum, sen bakire misin, seninle cinsel ilişki yaşayalım mı? gibi şeyler sormadım. Bu şekilde soruları kimseye soramam. Kaldı ki küçük bir kız çocuğuna bu şekilde şeyler sorayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde kimseyle konuşmadım. Ben olay tarihinde Mahmutbey yolunda bisiklet elimde olarak eve gidiyordum. Yolda esmer, benim boylarımda, başı kapalı, 19-20 yaşlarında bir bayan şahıs yoldan geçenlere kirazlı metro istasyonunun yerini soruyordu. Ben de kendisine yaklaşıp Kirazlı Metro istasyonunun yerini tarif ettim. Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu anlattığım olay dışında benim konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yok. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" ifadelerini kullandı.

Mağdur B.B, 31 Aralık 2021'de akşam saatlerinde okuldan eve yürüdüğü sırada metro istasyonunun yerini soran şüphelinin kolundan tutarak kendisini bırakmadığını ve cinsel içerikli sorular sorduğunu belirtmişti.