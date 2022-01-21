'Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hz. Adem ve Hz. Havva videosu olay oldu! Hz. Havva'ya 'hain' mi dedi?

Cahil Adem ile Havva' sözleri nedeniyle Sezen Aksu ve ona destek veren Ali Babacan'a tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hz. Havva videosu olay oldu.

Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' dediği şarkı tartışması sürerken, Cübbeli Ahmet Hoca da tartışmaya dahil olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirmişti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçmiş yıllara ait Hz. Havva'ya 'hıyanet'le suçladığı bir videosu sosyal medyaya düştü.

Cübbeli Ahmet Hoca, o videoda, "Havva anamız kocasına hıyanet etmiş oldu, evvelce o davrandı yemeğe. Bu yüzden Efendimiz, 'Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti' buyurdu" ifadelerini kullanıyor.