'Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hz. Adem ve Hz. Havva videosu olay oldu! Hz. Havva'ya 'hain' mi dedi?
Cahil Adem ile Havva' sözleri nedeniyle Sezen Aksu ve ona destek veren Ali Babacan'a tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hz. Havva videosu olay oldu.
Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' dediği şarkı tartışması sürerken, Cübbeli Ahmet Hoca da tartışmaya dahil olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirmişti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçmiş yıllara ait Hz. Havva'ya 'hıyanet'le suçladığı bir videosu sosyal medyaya düştü.
Cübbeli Ahmet Hoca, o videoda, "Havva anamız kocasına hıyanet etmiş oldu, evvelce o davrandı yemeğe. Bu yüzden Efendimiz, 'Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti' buyurdu" ifadelerini kullanıyor.
Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?
Ali Babacan'ın Sezen Aksu'ya verdiği desteğe tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Adem ve Hz. Havva'nın insanlığın ilk atası olmasına atıfla "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" demişti. Cübbeli Ahmet Hoca, SEzen Aksu'ya da "Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir." diye tepki göstermişti.