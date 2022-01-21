Trans itirafı yapan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'en iyi kadın ödülü' istemiş videosu bomba!

Trans birey olduğunu TikTok videosunda 'travesti' çıkışıyla itiraf eden Çukur'un 'Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın 'En iyi erkek oyuncu' ödülü aldığı gecedeki konuşması ortaya çıktı!

Çukur dizisindeki 'ağır abi' ve mafyatik ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz TikTok hesabından yayınladığı videoda trans birey olduğunu ilan etti. Trans birey olduğuna ilişkin videosuyla sosyal medyada gündem olan Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok hesabından yayınladığı videoda “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklamasının ardından gözler Ahmet Melih Yılmaz'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına çevrildi. Öte yandan en dikkat çeken detay ise, trans oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın 'Umut veren erkek oyuncu ödülü' aldığında yaptığı konuşmada, cinsel eğilimine yönelik verdiği mesaj oldu. Meğer Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğuna ilişkin ilk itirafı ödül gecesinde yapmış...

Ahmet Melih Yılmaz meğer cinsel eğilimini yıllar önce ödül töreninde ima etmiş...

Çukur’da psikopat ve ağır abi rolüyle tanınan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyada trans birey olduğunu artık saklamıyor. Öte yandan 2020 yılında 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz’ın sahnede yaptığı konuşmada, cinsel yönelimine ilişkin bir mesaj verdiği de ortaya çıktı.







"Bir de bunun Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü alırsam bu iş benim için tamamdır"

Trans oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın, 2020 yılında gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü alırken "Bir de bunun Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü alırsam bu iş benim için tamamdır" dediği ortaya çıktı.