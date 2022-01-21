Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Babacan'a yeni tepki! 'Ben göğü AK Parti yöneticisinin başına yıktım'

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, SEzen Aksu'ya destek veren Ali Babacan'a öfkesi dinmiyor. Babacan'ı yeni mahallesine benzediğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bana, 'Ak Parti'den ayrıldığı için Babacan'a saldırıyorsun' diyorlar. Tövbe haşa! Ben Paygamber efendimize 'gurur' isnad eden ve AK Parti'de yönetici olan Efkan Ala'nın başına göğü yıktım" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" ifadelerini kullanmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Babacan'la ilgili yeni açıklama geldi.

'Cahil Adem ile Havva' şarkısı için Sezen Aksu'ya bir destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır" demişti. Cübbeli Ahmet Hoca da "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?”diyerek Ali Babacan'a yüklenmişti.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu ve Ali Babacan'la ilgili yeni bir açıklama daha geldi. İşte Cübbeli Ahmet Haca'nın o açıklamaları:

"Müslümanın çizgisi olacak. Kafirlerle oturup kalkarsan, münafıklarla oturup kalkarsan, sarhoşlarla-ayyaşlarla oturup kalkarsan sana da bir utanma geliyor. Onlar nasıl tepki veriyorsa sen de onlarla birlikte aydın çevreden olduğunu göstermek için tweet atıyorsun. İşte 'özgürlük var, linç etmeyelim' falan filan diye."

"İşte bu Mustafa İslamoğlu kafası. 'Sezen Aksu islama karşı doğru konuşuyor' diyor. 'O Yahudilere göre, hurafecilere göre göre yanlış konuşuyor. Adem A.S. canildi' diyor. Tövbe Yarabim, hoca geçineni bu yani."

"Sonra da bana 'Ali Babacan AK Parti'deyden aleyhine konuşmazdın, şimdi AK Parti'den ayrılıp parti kurdu diye böyle konuşuyorsun' diyorlar. Haşa. Benim siyasetle işim yok. Partiden dolayı konuşmuyorum."

"Efkan Ala var orada. Peygamber Efendimiz'e 'gurur' isnad edip 'biz onun gibi olmayacağız' dedi haşa... Kim ortalığı yıkıp göğü başına yıktı Efkan Ala'nın? Hala AK Parti'de MYYK üyesi Efkan Ala. Bana ne AK Partiymiş bilmem ne partiymiş. Ben dine imana bakarım" dedi.