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MEDYA

Gaza gelen Emin Çapa Halk TV'de kendinden geçti! Belediyelere tepki gösterdi Twitter'da olay oldu

Halk TV'de program yapan gazeteci Emin Çapa yayın sırasında gaza gelince kendini kaybetti. Çapa'nın hareketleri ve tavırları sosyal medyada olay oldu.

Halk TV'de yayınlanan 'Dünyanın 1001 Hali' adlı programın sunucusu Emin Çapa, sokak hayvanları konusunda belediyelere tepki gösterdi. Çapa'nın yayın sırasında kendini kaybetmesi izleyenleri hayrete düşürdü. Köpeklerle ilgili tepkisi Çapa “Bu dünyaya katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da sokak hayvanları mı sığmıyor?” sözleriyle dile getirdi. Çapa kısırlaştırılma yapılması ve ardından hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini söyledi.

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