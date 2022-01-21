Gürcistan'da covid-19 hastası hemşireye bıçakla saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

GÜRCİSTAN'da bir hastanede Kovid-19 hastasının hemşireye bıçakla saldırması, ülkede sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını yeniden gündeme taşıdı.

Gürcistan Doktor Hakları Derneğinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, tedavisi süren bir Kovid-19 hastasının yanına gelen hemşireye bıçakla saldırdığı görülüyor. Doktor Hakları Derneği Başkanı Salome Lolua düzenlediği basın toplantısında, daha önceki dönemlerde de ülke genelinde sağlık personeline yönelik sözlü ve fiziksel şiddet olayların yaşandığı ama Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla bu tür olayların sayısının arttığını kaydederek, "Maalesef Kovid-19 salgınıyla beraber durum daha da ağırlaştı." dedi. Lolua, aralıkta yaşanan saldırıda boynundan ve yüzünden yaralanan hemşireye 7 dikiş atıldığını, tedavisi devam eden hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.