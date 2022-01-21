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O Ses Türkiye 2021 şampiyonu birinci kim Tv8 canlı yayınına geri sayım başladı!

'TV8 O Ses Türkiye 2021 birincisi kim oldu' sorusu bu akşam yanıt buluyor! Murat Boz, Oğuzhan Uğur, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk'ün finalistlerinin kıyasıya yarıştığı O Ses Türkiye'yi kim kazandığı ortaya çıkacak!

TV8 canlı yayını O Ses Türkiye 2021 finali şampiyonu kim olacak? O Ses Türkiye izleyicisi nefesini tuttu Tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak O Ses Türkiye finaline sayılı saatler kala birincinin kim olduğunu merak ediyor ve tahmin etmeye çalışıyor. Sosyal medyada birbirinden ilginç anketler paylaşılıyor ve sıkı izleyiciler 'O Ses Türkiye'yi kim kazandı' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye yarı finalinin ardından bu akşam canlı yayınlanacak O Ses Türkiye final bölümünde Beyazıt Öztürk'ün 3, Oğuzhan Uğur'un 2 , Ebru Gündeş'in 3 ve Murat Boz'un ise 2 finalisti kıran kırana bir mücadeleye girecek ve O Ses Türkiye 2021 şampiyonu olacak!

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