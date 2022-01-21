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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola kardeşi 'Gülben' Merve Dizdar'ı rezil etti!

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin abla kardeş'i Ezgi Mola ve Merve Dizdar beraber gittikleri tatilden komik görüntüler paylaştı. Safiye kardeşi Gülben'e çocuk muamelesi yaparak dalga geçti.

TRT’nin Masumlar Apartmanı dizisi, 2 haftalık tatilin arasının yeniden ekranlarda... Yayınlandığı her bölümüyle reytinglerde zirveye oturmayı başaran Masumlar Apartmanı’nın güzel oyuncuları ve aynı zamanda özel hayatlarında da abla-kardeş gibi olan iki yakın arkadaş beraber tatile gitti. Ezgi Mola’nın Merve Dizdar üzerinden yaptığı komik paylaşımlar Instagram'daki takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si, tıpkı dizide olduğu gibi kardeşi Gülben'i yerden yere vurdu...

Birlikte ufak bir tatil kaçamağı için yola çıkan iki kafadardan Ezgi Mola, sosyal medyada Merve Dizdar’dan “çocuğu” gibi bahsetmeye başlayınca ortaya komik görüntüler çıktı.

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