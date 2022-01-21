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Öfkeli veliden okula baltalı baskın

Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.

Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.

Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.

"Saldırmak için baltayla koştuğunu gördüm"
Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu

Bir veli ise, "Görmedik  ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu

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