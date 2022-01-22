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Evlat nöbetindeki anne 'daha dayanacak gücüm yok' deyip oğluna seslendi!

Evlat nöbetindeki anne 'daha dayanacak gücüm yok' deyip oğluna seslendi!

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 873’üncü günde de sürdü.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğluna kavuştu. Bunun üzerine çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de HDP önünde nöbet tutmaya başladı. Her geçen gün artan aile sayısı, 254’e yükseldi. Bu ailelerden Hacire Akar ile birlikte 34’ü, çocuklarına kavuştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu, nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım'ın da oğlu Mehmet Akif’e kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aksu, “Ben çok mutlu oldum. İnşallah o günü biz de yaşarız. O anne- baba yaşadı, biz de yaşarız. Ben buradan oğluma sesleniyorum; bak 34 aile evladına kavuştu. Ne olursunuz bütün çocuklar siz de gelin, biz de öyle sevinelim, mutlu olalım. Niye orada bekliyorsunuz? Biz sizi çok özledik. Her çocuk anne- babasına kavuşsun. Daha dayanacak gücüm yok yavrum, dön geri gel” dedi.



"Ne olur gel, güvenlik güçlerine teslim ol”
Van’da 2015 yılının Kasım ayında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer ise “34’üncü ailemiz çocuğuna kavuştu. Biz de burada bekliyoruz. Dağda bulunan çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelen çocukların hepsi ailelerinin yanında, ne olur orada kalmayın. Gelin, biz de sizi burada bekliyoruz. Siz gelmeden buradan ayrılmıyoruz. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Bizim ülkemiz güzel ve güçlü bir ülkedir. Ne olur gel, güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu.

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