Biden talimatı vermişti! Yardımın ilk sevkiyatı ulaştı

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen yardımın ilk sevkiyatının Ukrayna’ya ulaştığı belirtildi.

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Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen yardımın ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığı belirtilerek, mühimmat da dahil olmak üzere 200 bin pounda yakın yardım içerdiği ifade edildi. Açıklamada, “Sevkiyat - ve 2014'ten bu yana 2,7 milyar ABD doları - artan Rus saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya savunmasını güçlendirmesine yardım etme taahhüdünü gösteriyor” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüğü Ned Price da sevkiyata yönelik yaptığı açıklamada, “ABD, Ukrayna'ya geçen yıl, şimdiye kadarki herhangi bir yıldan daha fazla güvenlik yardımı sağladı. Geçen yıl, Ukrayna'ya 650 milyon dolarlık savunma ekipmanı ve ilgili hizmetler taahhüt ettik” ifadelerini kullandı.