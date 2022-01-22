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Adalet Bakanı Gül'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş'a tepki: Hak ettiği karşılığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaretler eden ve bu sabah gözaltına alınan Sedef Kabaş için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

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GAZETECİ Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi.

Sedef Kabaş TELE 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demiş bu sözleri büyük tepki görmüştü.

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