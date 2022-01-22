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İlber Ortaylı'dan flaş çıkış! 'Afgan işçiler tabii gelecek Suriyeliler geldi ama işe yaramıyor'

İlber Ortaylı'dan flaş çıkış! 'Afgan işçiler tabii gelecek Suriyeliler geldi ama işe yaramıyor'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'deki işsizlik tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Sorun burada iş olmamasından çok işçi olmamasındandır" diyen İlber Ortaylı, "Tabii ki Afganlar gelecek, adam yok çünkü. Suriyeli geldi, yaramıyor, senin istediğin işi yapmıyor" ifadelerini kullandı.

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk'te katıldığı programda, Türkiye'de çalıştırılan yabancı işçi tartışmasıyla ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Afganların kaçak olarak sınırdan kafileler halinde giriş yapmasıyla ilgili İlber Ortaylı'nın tespitleri dikkat çekti. 

İşçi olmadığı için zeytinler döküldü: "Sorun burada iş olmamasından çok işçi olmamasındandır" diyen Ortaylı, "Bir şeyi unutuyorlar. Tarımda insanlar ürününü toplayamıyor. Bu sene mesela, bereketli bir yıldı, zeytinler fırtınada döküldü. Kıymeti gider, yağı kaybolur. Adam vişnelerini, kirazlarını devşiremiyor. Elinde testere ile birisi ağaçları geçti" diye konuştu.

Köylünü besleyememişsin: Ortaylı şöyle devam etti: "Böyle bereketli bir toprakta biz faydalanamıyoruz. Köylünü besleyememişsin. Köyde tutacak bir eğitim verememişsin. O köylü o toprağı sevememiş. Psikolojik faktörler de var, jenerasyonlar arası çatışma. Genç nesil artık evin büyük babasını dinlemiyor, bu açık bir şey."

Suriyeliler geldi ama işe yaramıyor: "Çocuklar şehre ayrıldığı zaman durumu çok iyi olmayacak. Ekili biçili yerler açıkta kalıyor, ekilmiyor. Bu durumda işçi bulamayınca ne yapacaksın. Tabii ki Afganlar gelecek, adam yok çünkü. Suriyeli geldi, yaramıyor, senin istediğin işi yapmıyor."

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