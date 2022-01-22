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HABER /  SAĞLIK

Omicron'un da alt varyantı bulundu

Omicron'un da alt varyantı bulundu

Koronavirüs salgınının en hızlı yayılan varyantı olmasıyla pek çok ülkede vaka rekorları görülmesine neden olan Omicron varyantının alt varyantı görüldü.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Koronavirüs’ün Omicron varyantının alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu. BA.2 olarak isimlendirilen yeni alt varyantın araştırılmaya devam ettiğini açıklayan yetkililer, yeni tespit edilen alt varyantın ülkedeki mevcut vaka oranlarının çok düşük olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu’nun açıklamasına göre halen üzerinde incelemeler yapılan Omicron alt varyantı BA.2’nin 53 dizilimi teşhis edildi.

Hastaneye yatışta fark yok
Danimarka’da yapılan ön araştırmalar ise Omicron taşıyan kişiler ile BA.2’yi taşıyan kişiler arasında hastaneye yatma oranları arasında hiçbir fark gözlenmediğini gösterdi.

Danimarkalı sağlık yetkililerine göre mevcut aşıların BA.2’ye karşı etkili olması bekleniyor.

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