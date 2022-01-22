Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası başlatıldı IBAN verilecek

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan için insanı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında yapılacak yardımlar vatandaşlar ile valilikler, belediyeler ve kamu kurumlarınca AFAD'ın açacağı hesaplardaki IBAN'lara yatırılacak

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Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı.

Kararda, "Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: "Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. Yardım kampanyası ve görevlendirme

MADDE 1- (1) Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. (2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafından duyurulur. (3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20/1/2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir."