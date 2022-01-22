Sedef Kabaş'ın sözlerine RTÜK'ten inceleme

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepkiler büyüyor. RTÜK o sözlerle ilgili inceleme başlatırken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kabaş'ın hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

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Gazeteci Sedef Kabaş'ın Tele 1'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepkiler büyüyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kabaş'ın sözlerinin kabul edilmesi mümkün olmayan sözler olduğunu söyleyerek konunun ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirileceğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sedef Kabaş'ın açıklamalarıyla ilgili twitter'dan açıklamalarda bulundu. TELE 1 yayın kuruluşunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sarf edilen sözlerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Şahin, konunun Üst Kurul gündemine getirileceğini ifade etti.

İşte Şahin'in o sözleri;

"TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Sedef Kabaş'ın sözlerini ahlaksızlık olarak nitelendirerek "lanetliyoruz" ifadesini kullandı. Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,

Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

Mahir Ünal: Ahlak yoksunu bir siyasetçi...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise yaptığı açıklamada Sedef Kabaş'ın ülkede uzun zamandır sürdürülen ilke, ahlak, hukuk tanımayan çirkin dilin somutlaşmış örneklerinden biri olduğunu söyledi. Ünal, Kabaş'ın medyada ahlak yoksunu siyasetçi ya da yorumcu veya haber spikeri kılığıyla ortaya çıktığını ifade etti.

"Terbiyesizlik ve ahlaksızlık..."

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise yaptığı açıklamalarda Sedef Kabaş'ın sözlerinin terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanmayacak ifadeler olduğunu söyledi. Yazıcı, Kabaş'ın Türk milletinin vicdanında ve şüphesiz hukukun karşısında hesabını vereceğini söyledi.