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KKTC'li Bakan Ataoğlu kaza geçirdi!

KKTC'li Bakan Ataoğlu kaza geçirdi!

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ataoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda Trafik kazası geçirdiği ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Ataoğlu’na beyin tomografisi çekildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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