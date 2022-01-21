Şevval Ekiz yaşı kaç O Ses Türkiye Şevval Ekiz nereli, kimdir?

O Ses Türkiye 2022 finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı heyecanı ile yaşanacak. Beyaz'ın takımında olan ve adını finale yazdıran isimlerden biri de Şevval Ekiz oldu. Peki O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Şevval Ekiz instagram hesabı nedir?

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O Ses Türkiye 2022 büyük finali bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Finalistler canlı yayında performanslarını sergileyecek ve hem jürinin hem de seyircinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarışacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye şarkı yarışmasında final gününde sahneye çıkacak isimlerden biri de Beyaz'ın takımından Şevval Ekiz oldu. Peki Şevval Ekiz kimdir, aslen nereli?

Şevval Ekiz kimdir: O Ses Türkiye 2021’e katılan Şevval Ekiz, 25 yaşında. Yarışmaya Düzce’den katılıyor. Müziğe 13 yaşında keman çalarak başladı. Bolu’da Güzel Sanatlar Lisesi okudu. Üniversite de aynı şekilde müzik eğitimi aldı. Şu sıralar keman ve piyano özel dersi veren 3,5 senedir tiyatro eğitimi de alıyor.

Hayali, müzik anlamında çalışmalarını gösterebilmek, sesini duyurabilmek, duygularını insanlara aktarabilmek olduğunu söyleyen Şevval Ekiz, en büyük hayali olarak da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturmak olduğunu belirtti.

Kimin takımına katıldı: Şevval Ekiz, O Ses Türkiye kör eleme turunda üç jüriyi döndürmeyi başardı. Unutursun adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç döndü. Bu üç jüriden Şevval Ekiz’in tercihi Oğuzhan Koç oldu.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek,

Mert Yenihayat,

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz,

Wafa,

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek,

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Yunus Emre Çelik,

Hasan Koçak.