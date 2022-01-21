BIST 2.011
DOLAR 13,44
EURO 15,25
ALTIN 793,68
HABER /  GÜNCEL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.

Abone ol

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

''22 ocak'ta uçuşlarda yüzde 25 azaltma yapılacak''

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kar başladı tatille birlikte trafik kilit İşte son durum
İstanbul'da kar başladı tatille birlikte trafik kilit İşte son durum
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Üniversiteli kızı taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
Üniversiteli kızı taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
Bilim insanları duyurdu! Sadece hava ve su kullanılarak gıda üretildi: Tadı bakın nasıl
Bilim insanları duyurdu! Sadece hava ve su kullanılarak gıda üretildi: Tadı bakın nasıl
Fenerbahçe'nin Sivas kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Sivas kadrosu açıklandı
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın yakalandı
Tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın yakalandı
'PKK kaybedecek, anneler kazanacak' sloganından HDP rahatsız oldu! Kadınlar sinir krizi geçirdi
'PKK kaybedecek, anneler kazanacak' sloganından HDP rahatsız oldu! Kadınlar sinir krizi geçirdi
Kavga eden öğrencilerden birisi aradı babası baltayla okulu bastı dehşet anları kamerada
Kavga eden öğrencilerden birisi aradı babası baltayla okulu bastı dehşet anları kamerada
Pandemide uyuz vakaları yüzde 50 arttı! Bulaş için 15 dakika yeterli
Pandemide uyuz vakaları yüzde 50 arttı! Bulaş için 15 dakika yeterli