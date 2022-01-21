Burak Elmas: Terim'le ayrılık konuşması çok üzücüydü

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Terim'le ayrılık toplantısında çok üzüldüğünü belirtti.

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Galatasaray'da üst üste alınan mağlubiyetler, teknik direktör Fatih Terim'in gönderilmesine neden olmuştu. Yerine getirilen Domenec Torrent de iki maçta iki mağlubiyet alınca, yönetim eleştirilerin odağına oturdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral'a verdiği röportajda Terim'le yaptıkları ayrılık toplantısını anlattı.

"En travmatik 10 dakikaydı"

Elmas açıklamalarında, "Bu olayın yaşanış şekli aslında çok üzüntü verici. Çünkü ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı.

Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka.

Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı.

"Faruk süren'le bile ayrı düştüm"

Fatih Terim’in 'ilk imzam, son imzam' paylaşımı size ne hissettirdi?

Çok üzüldüm. On dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve on dakikalık konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla Galatasaray için uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz. Ben bugüne kadar seçim döneminde mesela kayınpederim Faruk Süren’le bile ayrı düşerek bu mücadeleyi verdim.

"Terim'e yardımcım ol dedim, kabul etmedi"

Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?

Teklif ettim. 'Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı.

"Ben unutulurum ama Terim unutulmaz"

Fatih Hoca bir Galatasaray değeri. Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim Galatasaray değerlerinden bir tanesi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım." ifadelerini kullandı.