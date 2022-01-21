Trabzonspor, Enis Destan'ın transferi için kulübüyle anlaştı
Trabzonspor, Altınordu'dan forvet oyuncusu Enis Destan'ın transferi için kulübüyle anlaştı.Abone ol
Ara transferde Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan, Başakşehir'den Edin Visca, Wuhan'dan Evrard Kouassi ve Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Altınordu'dan forvet oyuncusu Enis Destan'ı renklerine kattı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Bordo Mavililer, oyuncuyu kısa sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.
Trabzonspor Kulübü aldığı son dakika kararıyla Enis Destan'ı sabah erken saatte Trabzon'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Galatasaray maçı kadrosuna dahil edecek.
Trabzonspor, Enis Destan için 600 bin Euro ödeyecek. Bordo Mavililer, oyuncunun bir sonraki transferinden Altınordu'ya pay ödeyecek.