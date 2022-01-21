Wafa Benradja kaç yaşında O Ses Türkiye Wafa aslen nereli instagram hesabı

O Ses Türkiye 2022 finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı heyecanı ile yaşanacak. Ebru Gündeş'in takımında olan ve adını finale yazdıran isimlerden biri de Wafa Benradja oldu. Peki O Ses Türkiye Wafa Benradja, kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Wafa Benradja instagram hesabı nedir?

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O Ses Türkiye 2022 büyük finali bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Finalistler canlı yayında performanslarını sergileyecek ve hem jürinin hem de seyircinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarışacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye şarkı yarışmasında final gününde sahneye çıkacak isimlerden biri de Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja oldu. Peki Wafa Benradja kimdir, aslen nereli?

Wafa Benradja kimdir: Wafa Benradja, O Ses Türkiye yarı finaline kalmayı başaran isimlerden oldu. Jüri üyelerini etkileyen Wafa Benradja, yoluna Ebru Gündeş ile devam etme kararı almıştı. İşte, O Ses Türkiye finalisti Wafa Benradja'nın biyografisi...

O Ses Türkiye 2021’e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner. Türkiye’ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek,

Mert Yenihayat,

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz,

Wafa,

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek,

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Yunus Emre Çelik,

Hasan Koçak.