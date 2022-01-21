Ömür hemşirenin katil zanlısı tutuklandı

İstanbul'da Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olan Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesi’nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 14.00 sıralarında hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun isimli şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü.

Ömür Erez’in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, şüphelinin olay saatinde maktulün iş yerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

"Bu Konyalı beni öldürecek"

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya’dan İstanbul’a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar." dediği bilgisine ulaşıldı.

Tutuklandı

Hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.