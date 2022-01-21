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Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup etti

Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup etti

THY EuroLeague'de 22. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'u 82-81 mağlup etti.

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THY EuroLeague'de 22. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'u Moerman'ın son saniye üçlüğü ile 82-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 10. galibiyetini alırken, Yunan ekibi 15. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes, Larkin'in dışardan, Dunston'ın ise pota altından bulduğu sayılarıyla ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Tempoyu artıran Panathinaikos bitime 3 dakika kala eşitliği sağlasa da (12-12) ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-12 üstün tamamladı.

Panathinaikos, karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun 7. dakikasını üst üste bulduğu 3 üç sayılık basketlerle 36-33 önde geçti. Konuk ekip, kalan bölümde Anadolu Efes'in etkili olamaması üzerine soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikaya 47-44 önde girdi. Karşılıklı atışlarla skor üstünlüğünün el değiştirdiği periyotta daha az hata yapan ev sahibi ekip, 27. dakikayı 60-55 önde geçti. 3. çeyrek, lacivert-beyazlı takımın 65-62 üslüğüyle sona erdi.

Son çeyreğe daha iyi başlayan Panathinaikos, 32. dakikada eşitliği sağlarken (69-69) 34. dakikada öne geçti: 74-73. İki takım da uzun süre karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala Micic ile eşitliği tekrar sağladı: 76-76. Konuk ekip bitime 1 dakika 10 saniye kala 80-78 öne geçti. Dunston, 50 saniye kala kendisine yapılan faul sonrası kullandığı iki serbest atışın birinden yararlanırken farkı 1'e indirdi: 80-79. White'ın kullandığı serbest atış sonrasında konuk ekip bitime 14 saniye kala skoru 81-79'a getirdi. Anadolu Efes, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

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